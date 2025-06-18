إزاي وإمتي إسم أغنية جديدة تجمع محمود العسيلي وروبي

عدن - ياسمين عبد العظيم - حقق محمود العسيلي نجاحًا كبيرًا مؤخرًا بآخر أغانيه، ومنها حبيبي وابن حبيبي، وعلم خبر أبيض أن العسيلي يستعد لتقديم أغنية جديدة بعنوان إزاي وإمتي والتي تجمعه بـ روبي، وهي من كلمات فلبينو، وألحان العسيلي، وتوزيع علي فتح الله، وإنتاج حمدي بدر.

أغنية حبيبي وابن حبيبي

وشارك محمود العسيلي فى الموسم الرمضاني الماضي بأغنية أنت حبيبي وابن حبيبي ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد++، والأغنية من كلمات فليبينو، ألحان محمود العسيلي، وتوزيع وماستر أسامة الهندي.

تفاصيل مسلسل كامل العدد 3

كامل العدد 3 جاء بعنوان كامل العدد + +، وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، وناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة، وقدمت دينا الشربيني خلاله شخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما قدم شريف سلامة دور أحمد وهو دكتور تجميل.

أغنية كل سنة مع ماجد الكدواني

كما قدم محمود العسيلي أغنية دعائية بعنوان كل سنة، كـ إعلان لإحدى شركات الاتصالات، ظهر فيه ماجد الكدواني وهو يتنقل حاملا تورتة للاحتفال بعيد ميلاد أحد أصدقائه، مرددا كلمات الأغنية: كل سنة وأنت قلبي، كل سنة وأنت الحب، كل سنة ليه بتحلو واكل منهم كل الجو، كل سنة وأنا لازق فيك وأنا أقرب واحد لك، وقد حظيت الأغنية والإعلان بتفاعل واسع عبر منصة إكس، حيث أشاد المتابعون بالكيمياء بين الكدواني والعسيلي.

آخر أعمال روبي

وتستعد روبي، لإحياء حفلًا غنائيًا ضمن حفلات مهرجان موازين في نسخته الـ20، بدولة المغرب، يوم الجمعة 20 من شهر يونيو الجارى، حيث تقدم باقة من أشهر أغانيها مثل ليه بيداري كده، قلبي بلاستيك، نمت ننة، وأمك وأبوك، وسط حضور جماهيري ومتابعة إعلامية واسعة.

وكانت قد شاركت روبي في رمضان الماضي بمسلسل إخواتي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وهو مكون من 15 حلقة، ومن بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، نبيل عيسى، حاتم صلاح، وعلي صبحي، مع عدد من النجوم الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.

ودارت أحداث إخواتي في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، حول 4 شقيقات هن نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، وهن مترابطات وعلاقتهن جيدة، ولكن تحدث مفاجأة تقلب مجرى الأحداث وتسبب أزمات بينهن، وهي جريمة قتل.