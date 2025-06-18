عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت المخرجة كاملة أبو ذكرى عن موعد بدأ تصوير مسلسل سفنجة وزفلطه بطولة منة شلبي، وقالت في تصريح خاص لـ خبر أبيض : أبدأ تصوير سفنجة وزفلطة مع منة شلبي بعد الإنتهاء من رزق الهبل لـ منى زكي، ولم أستقر حتى الآن على فريق عمل الفيلم بشكل نهائي.

تفاصيل سفنجة وزفلطة

تدور أحداث مسلسل سفنجة وزفلطة في إطار اجتماعي شعبي، مكون من 15 حلقة، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين بجانب منة شلبي، والعمل من إخراج كاملة أبو ذكري وإنتاج صادق الصباح.

آخر أعمال كاملة أبو ذكري

وكان آخر أعمال كاملة أبو ذكري مسلسل بطلوع الروح الذي عرض عام 2022، والمسلسل عرض الجرائم الوحشية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية من خلال سيدة تضطر للعيش في مجتمع داعش بسبب انضمام زوجها إليه، مما يدخلها في العديد من الصراعات، وذلك في إطار اجتماعي درامي.

والعمل قدم بطولته منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، عزت زين، سميرة الأسير، وعادل كرم، وكان من تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.

شاهيناز العقاد تعلن رسميًا عن رزق الهبل

وأعلنت المنتجة شاهيناز العقاد مؤخرًا عن التعاقد مع كاملة أبو ذكري لتتولى إخراج فيلم رزق الهبل التي تقوم ببطولته منى زكي، لتعود بذلك للتعاون مع منى بعد مرور 19 عامًا على فيلمهما عن العشق والهوى.

وفي 8 يونيو 2024، نشرنا خبر تعاقد منى زكي على بطولة فيلم جديد يحمل إسم رزق الهبل، تدور أحداثه في إطار كوميدي، وكان من المفترض أن تتولى إخراجه سارة نوح، وهو من تأليف جورج عزمي، وإنتاج شاهيناز العقاد.

أبطال مرشحين لفيلم رزق الهبل

وقتها، أعلنا أيضًا عن ترشيح عدد من النجوم للمشاركة في الفيلم بجانب منى زكي، من بينهم محمد شاهين وطه دسوقي وانتصار وسماح أنور، وكانت منى زكي ستؤدي دور زوجة محمد شاهين، بينما تظهر رحمة أحمد بدور زوجة طه دسوقي.

فكرة فيلم رزق الهبل

ونشرنا أيضًا أن الفيلم يناقش عددًا من القضايا المهمة من بينها التنمر الإلكتروني، وتجسد منى زكي خلاله شخصية تعمل في مجال التسويق العقاري، وتتعرض لسلسلة من الأزمات المتلاحقة.