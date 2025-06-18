شكرا لاهتمامكم بخبر الجيش الإسرائيلي يلدغ “الكوبرا” الإيرانية وطائراته تغطي سماء أصفهان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية هاجمت ثلاث مروحيات هجومية إيرانية من طراز “كوبرا” كانت متمركزة في قاعدة عسكرية بمنطقة كرمانشاه غرب إيران، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

مروحيات مخصصة لمهاجمة الطائرات الإسرائيلية

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، أن هذه المروحيات كانت مخصصة لمهاجمة طائرات سلاح الجو الإسرائيلي التي تعمل في الأجواء الإيرانية.

التراجع إلى وسط

وقال إيفي دفرين، أن الجيش الإسرائيلي نجح في إجبار القوات الإيرانية على التراجع إلى وسط إيران بفضل الضربات الجوية المكثفة، بحسب “يديعوت أحرونوت”.

عشرات الطائرات تحلق فوق أصفهان

وتحلق عشرات الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بشكل دائم فوق سماء أصفهان خلال الأيام الأخيرة، حيث تقوم برصد التهديدات وتنفيذ الهجمات على الفور.

كما شنّت القوات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة موجة هجمات واسعة النطاق في قلب إيران، استهدفت 12 موقع إطلاق تحت الأرض في العاصمة طهران.

“سننهي التهديد الإيراني”

فيما أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى التزام تل أبيب بـ”إزالة التهديد الإيراني من جذوره”، واصفًا ضربات بلاده على إيران بأنها تهدف أيضًا إلى “إضعاف السند الرئيسي لحماس”، في إشارة إلى الدعم الإيراني للفصائل الفلسطينية.

وأعرب عن تقديره للدعم الأمريكي، مشيرًا إلى أن “زعماء العالم أكدوا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، ومضيفًا أن “إيران تدرك أننا في طريقنا نحو الانتصار”، على حد تعبيره.

ضربات مركزة وأهداف واضحة

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن بلاده عازمة على مواصلة الضربات ضد إيران، قائلًا: “نعمل على منع إيران من امتلاك السلاح النووي والصواريخ الباليستية، وسنفعل كل ما يلزم لتحقيق أهدافنا”.

وتابع بنبرة حادة: “إيران تعرف أننا في طريقنا نحو الانتصار”.

الدفاعات الجوية في طهران ومواصلة الضربات

في المقابل، أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني أن طهران “ماضية في توجيه الضربة القاضية لإسرائيل”، بينما أظهرت تقارير إعلامية تفعيل منظومات الدفاع الجوي في العاصمة، في ظل تصاعد وتيرة الهجمات المتبادلة.

ورغم التصريحات العلنية، قال نتنياهو: “لن أفصح عن جميع خططنا تجاه إيران”، في تلميح إلى استمرار العمليات العسكرية السرية.

عدد الضحايا في إيران

وارتفع عدد ضحايا الضربات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية ليصل إلى 585 قتيلًا و1326 جريحًا، منذ بداية الهجمات التي تستهدف منشآت ومناطق حيوية في طهران ومدن أخرى.