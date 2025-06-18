شيكو وهشام وفهمي .. عودة المنافسة على المنصات

عدن - ياسمين عبد العظيم - عادت المنافسة من جديد بين الثلاثي شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي، وذلك بعدما انطلق الثلاثي معًا إلى عالم الكوميديا في بداياتهم، حيث كانت البداية بمسلسل أفيش وتشبيه عام 2006، وفي السينما بفيلم ورقة شفرة عام 2008، ثم حققوا نجاحات كبيرة بعدد من الأعمال منها : سمير وشهير وبهير، بنات العم، والحرب العالمية التالتة.

أعمال شيكو وهشام بعيدًا عن فهمي

لكن سرعان ما انفصلوا وبدأت حرب التصريحات غير المباشرة، واتجه أحمد فهمي للعمل بمفرده، وتحول أصدقاء الأمس إلى أعداء اليوم، فشارك شيكو وهشام بمفردهم بعيدًا عن فهمي في عدد من الأعمال هي : حملة فريزر، قلب أمه، خلصانة بشياكة، واللعبة بأجزائه الخمسة.

انفصال هشام وشيكو

وفي عام 2022 انفصل هشام وشيكو سينمائيا، واكتفوا بالظهور كضيوف شرف في عدد من أعمال بعضهما البعض، حيث قدم هشام فيلم قلب أمه بعيدا عن شيكو، ثم تسليم أهالي في نفس العام، وفاصل من اللحظات اللذيذة، وبضع ساعات في يوم ما، وإكس مراتي عام 2024، وبرشامه في 2025، بينما قدم شيكو عام 2023 فيلم ابن الحاج أحمد بعيدًا عنه، ثم يواصل حاليًا تصوير فيلم صقر وكناريا مع محمد إمام.

اتفرج الفيديو التالى…

أحمد فهمي VS شيكو وهشام

وكانت أول مواجهة بين الثلاثي في عام 2016، عندما نافس شيكو وهشام بفيلم حملة فريزر، فيما نافس أحمد فهمي بفيلم كلب بلدي، ونجح في هذه الجولة أحمد فهمي حيث حقق 14 مليونًا بفيلم كلب بلدي، بينما حقق شيكو وهشام 7 ملايين و300 ألف بفيلمها.

من يفوز في سباق الأوف سيزون؟

ولأن شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي في الأساس ثلاثة أصدقاء، بدأت هدنة المنافسة بينهم واستمرت حتى تم الإعلان عنها من جديد في 2025، حيث يقدم هشام وشيكو الجزء الخامس من اللعبة، بينما يقدم فهمي مسلسل ابن النادي، فمن يفوز في سباق الأوف سيزون؟.

تفاصيل مسلسل ابن النادي

وكشف خبر أبيض من قبل أن أحمد فهمي يرث نادي ضمن أحداث المسلسل، الذى يضم في بطولته حاتم صلاح، وأحمد عبدالحميد، وجلا هشام وجاري التعاقد مع باقي النجوم المشاركين فيه، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ويعد العمل أحدث أعمال منصة اتفرج الأصلية.

أبطال مسلسل اللعبة 4

وجاء آخر أجزاء مسلسل اللعبة 4 بعنوان دوري الأبطال والذي عرض عام 2023، وحقق نجاحاً كبيراً، وهو بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، أوتاكا، ومحمد عمرو الليثي، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، من إنتاج أمير شوقي، وإخراج معتز التوني.