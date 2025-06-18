حال استهداف منشآت إيران.. مدبولي يصدر تكليفا جديدا لهيئة المحطات النووية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تكليف جديد أصدره لهيئة المحطات النووية، في ضوء التصعيد العسكري القائم بين إيران وإسرائيل، يتضمن إعداد تقارير فنية حول احتمالات استهداف المنشآت النووية الإيرانية، وتقييم أي أخطار محتملة قد تنجم عن تسرب إشعاعي، وتأثيرها المحتمل على الدول المحيطة.

وأكد مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة، أن “مصر لن تتأثر حال وقوع أي تسرب إشعاعي أو نووي من إيران، نظرًا لبُعد المسافة الجغرافية عن طهران”، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار المتابعة الدقيقة والاستعداد لأي طارئ.

تكليفات مباشرة لكل وزير

وأعلن رئيس الوزراء تكليفات مباشرة لكل وزير في الحكومة لضمان تأمين احتياجات الدولة ومرافقها الحيوية:

وزارة البترول: تكليف بوضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع تغيرات محتملة في أسعار النفط العالمية، مع ضمان استمرار تأمين احتياجات الدولة من المشتقات البترولية.

وزارة الكهرباء والطاقة: الإسراع بإدخال أكبر قدر ممكن من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى الشبكة القومية، ومتابعة يومية لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، إلى جانب تأمين تشغيل محطات الكهرباء بكفاءة.

وزارة التموين: تكليف بمواصلة تأمين السلع التموينية وتوفير مخزون استراتيجي آمن يلبي احتياجات المواطنين لفترة طويلة.

وزارة الصناعة: إعداد خطة شاملة لكل قطاع صناعي على حدة، مع ضمان استمرارية ضخ الغاز الطبيعي للمصانع، وتأمين مستلزمات الإنتاج لتفادي أي تعطل في سلاسل التوريد.

فتح اعتمادات دولارية

وأكد، أنه لا توجد أي أزمة في توفير السلع بالدولة في الوقت الحالي.

وأضاف أنه لا يوجد تأخر أو عدم استجابة لأي طلبات لفتح اعتمادات دولارية أو لفتح مستلزمات الإنتاج أو غير ذلك.

وأوضح أن الدولة تؤمِّن كل الاحتياطات المطلوبة لاحتياجاتها في ظل الأوضاع الراهنة بالمنطقة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على مختلف السيناريوهات.

ونوه بأن أحد السيناريوهات هو الوضع القائم حاليًّا بكل تحدياته وتعقيداته، لكن الدولة تدبر احتياجاتها لفترة طويلة، موضحًا أنه حال تفاقم الأوضاع بالمنطقة ستكون هناك إجراءات يتوجب التحرك فيها.