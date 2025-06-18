صدمة جديدة بالأهلي.. الإصابة تحرم نجم الفريق من المباراتين المقبلتين

عدن - ياسمين عبد العظيم - أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أعلن فيه إصابة طاهر محمد طاهر لاعب القلعة الحمراء، لتحرمه عن مواجهتي بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي في بطولة كأس العالم للأندية.

إصابة طاهر محمد طاهر

وقال الأهلي عبر منصاته الرسمية: “طاهر محمد طاهر مهاجم الأهلي، يغيب عن المباراتين القادمتين للفريق في مونديال الأندية، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها عقب مران الأمس إصابته بشد في منشأ العضلة الأمامية”.

الأهلي يتعادل سلبيًا مع إنتر ميامي

وتعادل الأهلي سلبيًا مع إنتر ميامي في المباراة الافتتاحية التي أقيمت على ملعب “هارد روك”، في حين شهدت نفس المجموعة تعادلًا آخر بين بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي بنفس النتيجة.

الأهلي ضد بالميراس

تقام مباراة الأهلي وبالميراس الساعة السابعة مساء غد الخميس في الجولة الثاني من دور المجموعات لـ كأس العالم للأندية.

تاريخ مواجهات الأهلي وبالميراس

والتقى الفريقان في مناسبتين سابقتين في كأس العالم للأندية، وجاءت كالتالي:

2021 في قطر: تعادل الفريقان سلبيًا، ونجح الأهلي في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، ليحصد الميدالية البرونزية.

2022 في الإمارات: حقق بالميراس الفوز بنتيجة 2-0 في الدور نصف النهائي للبطولة.

تاريخ مواجهات الأهلي والفرق البرازيلية

مباراة الخميس ستكون السابعة في تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية البرازيلية في كأس العالم للأندية، حيث خاض الفريق الأحمر 6 مباريات سابقة، حقق خلالها فوزًا وحيدًا، مقابل 5هزائم.

إجمالي الأهداف

سجل الأهلي: 3 أهداف

استقبلت شباكه: 10 أهداف

سجل مواجهات الأهلي ضد أندية البرازيل