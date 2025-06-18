محمد جمعة ينضم لأبطال فيلم الست لما ويجسد شخصية زوج درة

عدن - ياسمين عبد العظيم - بدأت يسرا مؤخرًا تصوير مشاهدها بفيلم الست لما ، تأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي، وإنتاج ندى السبكي ورنا السبكي، وإخراج خالد أبو غريب، وعلم خبر أبيض أن محمد جمعة انضم مؤخرًا لأبطال فيلم الست لما ويجسد شخصية زوج درة.

أبطال فيلم الست لما

وتضم قائمة أبطال فيلم الست لما، كل من : يسرا، ماجد المصري، ياسمين رئيس، درة، عمرو عبدالجليل، انتصار، دنيا سامي، محمود البزاوي، رانيا منصور.

تفاصيل فيلم الست لما

وتقدم يسرا في الفيلم شخصية امرأة فيمنست تتصدى خلال الأحداث لمظاهر العنف الذكوري ضد المرأة، بما في ذلك التحرش والإساءة النفسية والجسدية التي تتعرض لها النساء من بعض الرجال، فيما يجسد ماجد المصري شخصية دكتور جامعي ومتزوج من يسرا خلال الأحداث، أما رانيا منصور تظهر بدور امرأة متزوجة من محمود البزاوي، وتحب زوجها، وستتعرض لمشكلة تغير مجري حياتها خلال أحداث الفيلم.

تفاصيل الجزء الأول من شقو

وكان آخر مشاركات محمد جمعة في السينما، فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، الذي دارت أحداث الجزء الأول منه في إطار أكشن تشويقي، حول عدد من الأصدقاء الخارجين عن القانون، وهو مستوحى من رواية أمير اللصوص للكاتب الأمريكي تشاك هوجان، ويقدم عمرو خلاله شخصية إسماعيل الشهير بـ شقو وهو خارج عن القانون، كما يعيش قصة حب مع دينا الشربيني التي تجسد شخصية ممرضة اسمها فاطمة.

ويقدم محمد ممدوح ضمن العمل دور حجازي وهو الصديق المقرب لـ عمرو يوسف ويعاونه في جرائمه بالفيلم، كما يعيش قصة حب مع أمينة خليل التي تقدم شخصية راقصة اسمها فُتنة.

أبطال شقو

فيلم شقو حقق ما يقرب من 80 مليون جنيه في إجمالي إيراداته وقت عرضه، وشارك بجانب عمرو يوسف في بطولته عدد من النجوم منهم محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، محمد جمعة، ووليد فواز، فيما ظهر أحمد فهمي ضيف شرف ضمن الأحداث، والفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي وإنتاج أحمد السبكي.

مسلسل مشتهى لـ درة

ومن ناحية أخرى، تواصل درة في الفترة الحالية تصوير مسلسلها الجديد مشتهى، وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية المخلوطة بالدراما الصعيدية، وتظهر خلاله درة بشخصية صعيدية، ويشاركها في البطولة محمد لطفي، تامر هجرس، خالد زكي، فتوح أحمد، ولبنى ونس، وآخرين، والعمل من تأليف وإخراج باهر رشاد.