أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار على عدة محافظات

توقعات بهطول أمطار على عدة محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على محافظات المحويت، ذمار، ريمة، إب وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة على الصحاري والسهول الساحلية خلال الساعات الـ24 المقبلة.
كما توقع المركز في نشرته الجوية اليوم هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، غرب صنعاء، الضالع، البيضاء ومرتفعات لحج وأبين، وأرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.
وأفاد بأن الأجواء ستكون حارة إلى شديدة الحرارة على الصحارى والسهول الساحلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 39 - 44 درجة مئوية.
وبحسب المركز فإن الأجواء في المناطق الساحلية ستكون حارة وتتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 35-40 درجة مئوية، فيما تكون الرياح نشطة إلى شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية تتراوح سرعتها بين 30- 40 عقدة.
ونبه المواطنين في المناطق الجبلية المتوقع هطول الأمطار عليها من العواصف الرعدية، ومن التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.
وحذر المركز المواطنين في الصحاري والمناطق والساحلية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من ارتفاع البحر، واضطرب على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية ومدخل باب المندب.
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