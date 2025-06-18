أخبار اليمن : حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 55638

حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 55638ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم الأربعاء، إلى 55,637 شهيدا و129,880 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة في القطاع في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه ️وصل مستشفيات قطاع غزة 144 شهيدا (بينهم 4 شهداء انتشال)، و560 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت أن ️حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (5,334 شهيدا، 17,839 اصابة).

وأشارت إلى أنه ️ لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

