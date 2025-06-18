أخبار اليمن : الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر 8 طائرات صهيونية

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الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر 8 طائرات صهيونية

أعلن نائب محافظ لرستان الإيرانية للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية، سعيد بورعلي، اليوم الأربعاء، عن تدمير 8 طائرات مسيّرة صغيرة في سماء المحافظة خلال الأيام الأخيرة. الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر 8 طائرات صهيونيةأعلن نائب محافظ لرستان الإيرانية للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية، سعيد بورعلي، اليوم الأربعاء، عن تدمير 8 طائرات مسيّرة صغيرة في سماء المحافظة خلال الأيام الأخيرة. وقال بور علي: "خلال الأيام القليلة الماضية، تم رصد ثماني طائرات صغيرة اخترقت سماء لرستان وتدميرها من قبل قوات دفاع المحافظة بإجراءات سريعة وحاسمة"، بحسب وكالة مهر للأنباء. وأكد أن هذه العمليات جاءت نتيجة تعاون وثيق بين قوات الحرس الثوري الإيراني ووحدات إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات.



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