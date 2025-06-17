أخبار اليمن : دفعة صواريخ إيرانية جديدة باتجاه اسرائيل

دفعة صواريخ إيرانية جديدة باتجاه اسرائيلأعلن التلفزيون الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، عن انطلاق موجة جديدة من الهجمات ضد الكيان الصهيوني، فيما دوت صافرات الإنذار في أنحاء عديدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال التلفزيون الإيراني، إن موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، انطلقت باتجاه الأراضي المحتلة رداً على العدوان الصهيوني على إيران.

من جهته قال جيش العدو الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة.

فيما ذكرت الجبهة الداخلية للكيان الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في مناطق عديدة من بينها منطقة النقب وبئر السبع وديمونا.

من جانبه أفاد الإسعاف في الكيان الإسرائيلي، بأنه قدم العلاج لأربعة مستوطنين أُصيبوا أثناء هروبهم إلى الملاجئ.

