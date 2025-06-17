إيران: أحرقنا مركز الموساد في "يافا" المحتلة
أعلنت قوات الحرس الثوري في إيران، اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت وأحرقت مركز تخطيط العمليات الإرهابية للكيان الصهيوني (الموساد)، في يافا (تل أبيب).
وقال الحرس الثوري في، بيان نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية : "في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، قامت مقاتلات قوة الجو فضائية للحرس الثوري الإيراني، ورغم وجود أنظمة دفاعية متطورة للغاية، بضرب مركز الاستخبارات العسكرية لجيش الكيان الصهيوني المسمى "أمان" ومركز تخطيط العمليات الإرهابية للكيان الصهيوني (الموساد) في تل أبيب، وهذا المركز يحترق حاليا".
وتأتي عمليات الحرس الثوري الإيراني، رداً على العدوان الإجرامي للكيان الصهيوني على إيران، والذي بدأ فجر الجمعة الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : إيران: أحرقنا مركز الموساد في "يافا" المحتلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.