أخبار اليمن : اصابة 5 صهاينة بهجوم صاروخي إيراني

اصابة 5 صهاينة بهجوم صاروخي إيرانيأفادت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء بإصابة خمسة إسرائيليين في "تل أبيب" ووسط الأراضي الفلسطينية المحتلة ، في تجدد الهجوم الصاروخي الايراني.

وذكرت وسائل الإعلام بأن الدفعة الصاروخية الإيرانية تراوحت بين 20 و30 صاروخا، حيث هرعت سيارات الإسعاف الإسرائيلي إلى موقعين، سقطت فيهما الصواريخ في "تل أبيب" الكبرى، وأبلغت عن إصابة خمسة إسرائيليين، وهناك خشية من وجود عالقين.

ومنذ فجر الجمعة، بدأ العدو الإسرائيلي هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، وقصف خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتال قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وبلغت حصيلة القتلى منذ بدء الهجوم الصاروخي الإيراني على الكيان الإسرائيلي 22 قتيلا وأكثر من 400 جريح.

