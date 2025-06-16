أخبار اليمن : الجيش الإيراني يكشف عن سلاح جوي جديد

الجيش الإيراني يكشف عن سلاح جوي جديد
كشفت قوة الجوّ فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، عن أحدث طائرة مسيّرة انتحارية صنعتها، وتحمل اسم "شاهد 107".
وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، أن التفاصيل الفنية الكاملة للطائرة لم تُنشر بعد، إلا أن الصور التي تم الكشف عنها تُظهر أن "شاهد 107" مزوّدة بمحرّك مكبسي، ويُقدّر مداها بأكثر من 1500 كيلومتر.
وتداولت وسائل إعلام في الآونة الأخيرة صوراً تُظهر طائرة مسيّرة انتحارية يُعتقد أنها من طراز "شاهد 107" أثناء اقترابها من منظومة حيتس 3 الصهيونية للدفاع الجوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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