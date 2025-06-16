أخبار اليمن : النواب يشيد بالموقف الباكستاني المساند لإيران

النواب يشيد بالموقف الباكستاني المساند لإيرانوجه مجلس النواب رسالة إلى رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية، سردار أياز صادق، أشاد فيها بالموقف الشجاع والأصيل للبرلمان الباكستاني.

وثمن مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم، إقرار مجلس الشيوخ الباكستاني بالإجماع مشروع قرار يدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة "الاعتداءات الإسرائيلية".

وأشار مجلس النواب في رسالته، إلى أن قرار البرلمان الباكستاني الذي يُدين الهجمات الأخيرة التي شنتها إسرائيل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويعتبرها انتهاكًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية"، يؤكد عمق التزام باكستان بمبادئ العدل والقانون الدولي"، مبينًا أن هذا الموقف، دعوة صريحة لـ "وحدة الأمة الإسلامية".

وحث مجلس النواب اليمني كافة البرلمانات العربية والإسلامية على الاستجابة للدعوة العاجلة التي أطلقها البرلمان الباكستاني لمنظمة التعاون الإسلامي، لعقد اجتماع طارئ يهدف إلى صياغة موقف موحد وفاعل ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وناشد برلمانات ومجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بضرورة مساندة الشعب الإيراني وشعوب المنطقة في معركتهم المقدسة، مؤكدًا أن هذا الدعم ينطلق من الواجب الديني والأخلاقي والإنساني لنصرة قضايا الأمة ومواجهة الصلف والعربدة الصهيونية في المنطقة.

ودعا مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، البرلمانات العربية والإسلامية إلى الخروج عن دائرة الصمت المعيب، تجاه ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، مؤكداً أهمية التحرك العاجل لكبح جماح أطماع العدو الإسرائيلي التوسعية وإيقاف ارتكابه المزيد من المجازر ضد أطفال فلسطين.

وشددت رسالة مجلس النواب على ضرورة مراجعة الحسابات وتعزيز الحضور العربي الإسلامي لوقف العربدة الصهيونية الأمريكية في المنطقة، داعية إلى تفعيل الدبلوماسية والعلاقات البرلمانية، واتخاذ كافة التدابير السياسية والاقتصادية والعسكرية اللازمة لإيقاف الصلف الصهيوني في المنطقة، وإحياء التضامن الإسلامي في مواجهة الغطرسة الصهيونية، الأمريكية والغربية.

وعبر مجلس النواب في ختام الرسالة عن الفخر والاعتزاز بالموقف الباكستاني الذي يُجسّد تطلعات أبناء الأمة نحو الحرية والعزة والكرامة والعدل

