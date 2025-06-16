أخبار اليمن : الأمين العام للمؤتمر يواسي ال ابو يابس

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دوت الخليج -

الأمين العام للمؤتمر يواسي ال ابو يابس

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي يحيى ناصر ابويابس الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع والإصلاح بين الناس .

وعبر الأمين العام في البرقية التي بعثها إلى الشيخ صادق علي يحيى عبدالله ابويابس عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر عضو مجلس النواب والى شقيق الفقيد الشيخ مسعد يحيى ناصر ابويابس ،والى نجل الفقيد الشيخ محمد علي يحيى ناصر ابويابس واخوانه وكافة ال ابويابس في مديرية عنس محافظة ذمارباسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. الأمين العام للمؤتمر يواسي ال ابو يابسبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي يحيى ناصر ابويابس الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع والإصلاح بين الناس .وعبر الأمين العام في البرقية التي بعثها إلى الشيخ صادق علي يحيى عبدالله ابويابس عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر عضو مجلس النواب والى شقيق الفقيد الشيخ مسعد يحيى ناصر ابويابس ،والى نجل الفقيد الشيخ محمد علي يحيى ناصر ابويابس واخوانه وكافة ال ابويابس في مديرية عنس محافظة ذمارباسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون،،،

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