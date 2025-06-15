أخبار اليمن : موجة جديدة من الرد الإيراني على العدوان الصهيوني

موجة جديدة من الرد الإيراني على العدوان الصهيونيأطلق حرس الثورة الإسلامية في إيران، اليوم الأحد، الموجة الثالثة من العمليات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي ينفّذها الحرس مستهدفة مواقع متعددة داخل مناطق خاضعة لسيطرة الكيان الصهيوني رداً على عدوانه منذ فجر الجمعة الماضية.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، قبل قليل، بأن الموجة الثالثة من العمليات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي ينفّذها حرس الثورة الإسلامية قد بدأت، مستهدفة مواقع مختلفة داخل الأراضي المحتلة الخاضعة لسيطرة الكيان الصهيوني.

وذكرت أن الموجة الجديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية، تستهدف مدينة يافا (تل أبيب) وأسدود وبيت يام، بالإضافة إلى مطار بن غوريون.

من جانبها ذكرت وسائل إعلام عبرية أن ستة مراكز في فلسطين المحتلة تعرضت لقصف صاروخي إيراني، ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء الأراضي المحتلة إثر إطلاق موجة صاروخية جديدة من إيران، مطالبة مستوطنيها دخول الاماكن المحمية فورا.

فيما أفاد جيش العدو الصهيوني بأنه رصد بعد ظهر اليوم الأحد، إطلاق 50 صاروخا من إيران باتجاه حيفا ويافا (تل أبيب) وسط الأراضي المحتلة.

وقالت الجبهة الداخلية في الكيان الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في جميع أنحاء الأراضي المحتلة ومستوطنات الضفة الغربية، وفي الجولان والجليل ومنطقة حيفا، كما أصدرت تعليمات للمستوطنين شمالي البلاد ووسطها بالبقاء قرب المناطق المحمية.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية أن القصف الإيراني استهدف محطة الكهرباء في الخضيرة، ومسكن عائلة رئيس وزراء الكيان، مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، بنيامين نتنياهو، في بلدة قيسارية شمالي يافا (تل أبيب).

