أخبار اليمن : دولة إسلامية تعلن مشاركتها مع ايران في مواجهة العدوان الصهيوني

دولة إسلامية تعلن مشاركتها مع ايران في مواجهة العدوان الصهيونيصادق مجلس الشيوخ الباكستاني بالإجماع على مشروع قرار يدعم إيران في مواجهة العدوان الصهيوني الذي يستهدف المنشآت والبنى التحتية واغتيالات شخصيات رفيعة المستوى.

وذكرت وكالة "مهر" للأنباء، اليوم الأحد، أن المجلس صادق على المشروع الذي تم عرضه على أعضاء المجلس بهدف "دعم إيران ضد التهديدات الإسرائيلية".

ويوم الجمعة الماضي، أصدر المجلس قرارا بالإجماع يدين العدوان الصهيوني على ايران معتبرا إياها "انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية".

وفي سياق متصل، أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجه آصف، خلال كلمته في جلسة الجمعية الوطنية، ان إيران هي جارة باكستان، ولديها علاقات جيدة معها على مر القرون، ولا تزال هذه العلاقات التاريخية قائمة.

وأضاف آصف :"سنقف إلى جانب ايران في هذه الأزمة بكل الوسائل الممكنة وسنحمي مصالحها. الإيرانيون إخواننا، وآلامهم وآلامنا مشتركة."

