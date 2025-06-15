أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ قائد ذيبان

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ قائد ذيبانبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبدالرحمن قائد ذيبان بمديرية ارحب محافظة صنعاء في وفاة والدة الحاج قائد ذيبان، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

مشيداً بمناقب الفقيد الوطنية وإسهاماته الاجتماعية في الإصلاح بين الناس وحل مشاكلهم وقضاياهم، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأبناء الفقيد وأسرته وكافة آل ذيبان في هذا المصاب الجلل.

وابتهل أمين عام المؤتمر إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".

