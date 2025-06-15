أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 55,362

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 55,362أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع حصيلة جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدوان الاسرائيلي في القطاع الى 55,362 شهيدا و128,741 جريحاً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد : "وصل مستشفيات قطاع غزة 65 شهيداً (منهم 8 شهيد انتشال)، و 315 إصابة خلال 24 ساعة الماضية”.

وأوضحت أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من ضحايا المساعدات خلال 24 ساعة الماضية 26 شهيداً، وأكثر من 117 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات إلى 300 شهيد وأكثر من 2,649 اصابة.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 ارتفعت إلى 5,071 شهيداً، 16,700 جريحاً.

ولفتت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

