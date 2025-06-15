أخبار اليمن : ريال مدريد يمدد عقد أسينسيو حتى 2031

ريال مدريد يمدد عقد أسينسيو حتى 2031كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد قرر تجديد عقد المدافع راؤول أسينسيو، بعد مستواه الرائع في الموسم الماضي مع النادي الملكي.

وراؤول أسينسيو تم تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم في ريال مدريد خلال الموسم الماضي، وتمكن من تقديم مستوى جيد وأصبح ركيزة أساسية في دفاع النادي الملكي.

واللاعب، الذي لجأ إليه أنشيلوتي كمدافع طوارئ، شارك في 29 مباراة بمختلف المسابقات، ورغم موسم ريال مدريد السيئ، إلا أنه كان من أبرز الإيجابيات في عهد المدرب الإيطالي.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد صاحب الـ22 عامًا في صيف 2026، إلا أن ريال مدريد قرر التجديد له لمدة 5 سنوات، لينتهي العقد الجديد في يونيو 2031.

وأكدت إذاعة “كادينا كوبيه” الإسبانية أن ريال مدريد أغلق ملف تجديد عقد راؤول أسينسيو، وذلك بعدما وافق اللاعب على عرض النادي الملكي، دون الكشف عن تفاصيل الراتب.