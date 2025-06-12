أخبار اليمن : أكثر من 50 شهيداً في غزة واسرائيل تستهدف طالبي المساعدات

أكثر من 50 شهيداً في غزة واسرائيل تستهدف طالبي المساعداتقالت مصادر في مستشفيات قطاع غزة إن 52 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر اليوم الخميس بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة، بينهم 26 من منتظري المساعدات.

فقد أفاد مصدر بمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح أن 5 فلسطينيين استشهدوا بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، إثر استهداف طائرة مسيّرة للاحتلال مجموعة مواطنين بمنطقة المقوسي شمال غرب مدينة غزة، حسب مصدر طبي.

وقال مصدر طبي وشهود عيان للأناضول إن فلسطينيين اثنين استشهدا بقصف إسرائيلي على منطقة بئر النعجة غرب مخيم جباليا.

أما في جنوب قطاع غزة، فقال مصدر طبي في مستشفى ناصر إن 12 شهيدا سقطوا بقصف نفذه الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس منذ فجر اليوم.

كما أدى قصف لجيش الاحتلال إلى استشهاد فلسطينيين اثنين بمنطقة بطن السمين جنوبي خان يونس، حسب مصدر طبي.

وأفاد مراسل الجزيرة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف بالتزامن مع قصف مدفعي لشرقي مدينة خان يونس.

واستشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون من المجوّعين قرب مركز لتوزيع مساعدات إنسانية بمدينة رفح، وفق مصدر طبي وشهود عيان.

وفي شمال قطاع غزة قال مصدر طبي في مستشفى الشفاء إن 5 استشهدوا بنيران جيش الاحتلال، أثناء انتظارهم مساعدات شمال غرب مدينة غزة.

المصدر-الجزيرة نت