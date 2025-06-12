صدمة مدوية للسعودية والإمارات .. اكتشاف أكبر بئر نفطي في هذة الدولة العربية يشعل الشرق الأوسط … سكانها هيعدوا الفقر خلاااااااص  الاكتشافات الوحيدة التي

عدن - ياسمين عبد العظيم - الاكتشافات الوحيدة التي دائمًا ما تكون محط اهتمام الجميع ويحرص كل وكالات الأنباء والأخبار على تغطيتها ومعرفة كل المعلومات عنها بكل تأكيد هي الاكتشافات النفطية، خاصة وأن البترول ليس مجرد عنصر عادي بل هو عصب الصناعة، لذلك يطلق عليه اسم الذهب الأسود، وأي دولة تحتوي على البترول بكل تأكيد هي من الدول العظمى القوية.

وخلال الساعات القليلة الماضية قد أعلنت دولتي الكويت والمملكة العربية السعودية نبأ هام وعاجل بخصوص اكتشاف بئر نفطي جديد يقع في منطقة الخليج العربي، ووفقا للتقرير الذي تم نشره مؤخرًا حول هذا الأمر، نجد أن الحقل النفطي الجديد هذا يقع في شمال منطقة الوفرة تحديدا وارة برقان، تلك بالتحديد على بعد 5 كيلومترات فقط من شمال حقل الوفرة، ونجد أن بئر البترول الجديد هذا سوف يخدم البلدين لأنه يأتي ضمن عمليات الوفرة المشتركة بين حكومتي البلدين.

ونجد أن هذا الاكتشاف الفريد من نوعه يعتبر هو الأول منذ استئناف عمليات الإنتاج واستخراج البترول في المنطقة المقسومة بين البلدين، وهي منطقة حدودية مشتركة بين دولتي الكويت والسعودية على الحدود البحرية والتي تم العمل فيها منذ منتصف عام 2020.

ونجد أنه على أرض الواقع قد أعلنت إحدى كبرى وكالات الأنباء في المملكة العربية السعودية أن هذا الاكتشاف سوف يعتبر بمثابة طفرة كبيرة وأهمية اقتصادية غير عادية نظرا لتأثيره الإيجابي على كل من دولة الكويت والسعودية، وسوف يزيد من المكانة الاقتصادية لتلك الدول العربية باعتبارها من كبرى الموردين للطاقة، هذا طبعا بخلاف قدرتهم في قطاع الاستكشاف والإنتاج.