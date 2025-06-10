أخبار اليمن : الامين المساعد للمؤتمر يعزي حمود الصوفي

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المؤتمر نت - الامين المساعد للمؤتمر يعزي حمود الصوفي
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دوت الخليج -
الامين المساعد للمؤتمر يعزي حمود الصوفي
بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقية عزاء ومواساة الى الشيخ/ حمود عبدالله زيد الصوفي عضو اللجنة الدائمة بالدائرة (111) مديرية يريم واخوانه وكافة آل الصوفي بمديرية يريم بمحافظة اب في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدهم الشيخ/ عبدالله زيد الصوفي الذي انتقل الى رحمة الله بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء والتفاني والاخلاص في خدمة الوطن والمجتمع والتنظيم والدفاع عن الثوابت الوطنية الثورة والجمهورية والوحدة والاصلاح بين الناس وحـل مشاكلهم وقضاياهم وتقديم الخدمات لهم.
وعبر الامين العام المساعد باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خــــالــــــــص الـــعــــــــــــزاء وعــظـــيـــم الـــمـــواســــــــــــــاة فــــي هــــــــذا الــمـصـــــــــــــاب الــجـــــــــــــــــــــــــــــــلــل ؛ ســـــــائــلاً الله الـعـلــــي الــقــديـــر ان يـتـغــمـــــد الـفـقــيـــد بـواســـع رحمته ومـغـفــــرتــه ورضــــوانـه وان يسكـنــــه فـسـيــح جـنـــاتــه وان يلـهـم أهله وذويه الصـبـر والسلوان .. إنـا لله وإنـا الـيـه راجـعـون
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امير السيد
محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام