أخبار اليمن : القسام تنشر رساله تلقتها من رئيس هيئة الاركان اليمنية

القسام تنشر رساله تلقتها من رئيس هيئة الاركان اليمنيةنشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الاثنين، رسالة تلقتها من رئيس هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة اليمنية اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري.

وجاء في الرسالة المنشورة على قناة الكتائب في "تليغرام"، تهنئة للمجاهدين الأبطال في كتائب عز الدين القسام مع حلول عيد الأضحى المبارك، "مقرونة بالفخر والاعتزاز بصمودكم الأسطوري، وبطولاتكم الخالدة التي سطرتموها في ميادين المواجهة مع العدو الصهيوني الغاصب".

وقال رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن الغماري:" إن ما يجترحه مجاهدو القسام من عمليات نوعية، وضربات موجعة ومواقف إيمانية راسخة، هو موضع إعجاب وإلهام لكل الأحرار، وهو دليل لا يدحض على أن من توكل على الله، وثبت في ساحات الوغى، فإن النصر حليفه ولو اجتمعت عليه قوى الأرض".

وأضاف: "نشد على أياديكم الطاهرة، ونؤكد لكم أن اليمن - شعبا وجيشا وقيادة - سيبقى حاضرًا في ميدان المعركة مع فلسطين، قلبا وسلاحًا، موقفا ودعاء حتى يتحقق الوعد وتعود الأرض لأهلها.

وأردف:" أن غزة، التي صارت رمزًا للعزة، لن تكسر ما دام في هذه الأمة من يشبه القسام، رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه آمنوا بأن الجهاد فريضة، وبأن النصر وعد من الله لعباده المستضعفين الصادقين".

وجدد "العهد في هذا العيد عيد التضحية، أن درب الجهاد هو دربنا، ومصير العدو هو الهزيمة، وأن فلسطين في قلب صنعاء، كما أن القدس في عقيدتنا ومناهجنا وبوصلتنا".