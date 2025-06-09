أخبار اليمن : السيد عبدالملك الحوثي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

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السيد عبدالملك الحوثي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

تلقى الأخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي جاء فيها: السيد عبدالملك الحوثي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحىتلقى الأخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي جاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد

الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الأخ العزيز الشيخ صادق أمين ابوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرني أن أنقل إليكم أزكى التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ سائلين المولى جل وعلا أن يعيده عليكم وعلينا وعلى شعبنا اليمني العزيز بالخير والنصر والبركات،

كما نسال الله أن يعيد هذا العيد على أمتنا بالخير وأن يرحم شهداءنا الأبرار وأن يشفي جرحانا وأن يفرج بعاجل الفرج عن أسرانا وأن يعجل بالفرج والنصر للشعب الفلسطيني المظلوم.

وكل عام وأنتم بخير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم عبدالملك بدر الدين الحوثي

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