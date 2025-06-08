أخبار اليمن : فتح المتحف الوطني مجانا لمدة اسبوع بمناسبة العيد

فتح المتحف الوطني مجانا لمدة اسبوع بمناسبة العيد
هيئة الآثار والمتاحف تعلن فتح المتحف الوطني منذ اليوم الاحد وطوال أيام الأسبوع مجانًا
أعلنت الهيئة العامة للآثار والمتاحف، فتح باب المتحف الوطني للزائرين ثالث أيام العيد وطوال أيام الأسبوع مجانًا عدى الجمعة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن المتحف سيفتح أبوابه منذ الأحد ثالث أيام العيد مجاناً وطوال أيام الأسبوع من الساعة 8:30 صباحاً حتى الواحدة ظهراً عدا الجمعة.
وأشارت إلى أن فتح المتحف أمام الجمهور أجراءًا احتفاليًا وترويجيًا يسعى لتوسيع المتنفسات ويسمح بالاستمتاع بالتعرف على جماليات التراث الحضاري والثقافي والتاريخي الغني لليمن.
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