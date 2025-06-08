آخر تطورات تعاقد ريال مدريد مع ماستانتونو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطور كبير في ملف تعاقد ريال مدريد مع الموهبة الأرجنتينية الصاعدة، فرانكو ماستانتونو، لاعب ريفر بليت، حيث بات انتقاله إلى النادي الملكي مسألة وقت فقط.

وفقًا لما أعلنه الصحفي رامون ألفاريز، فقد توصل ريال مدريد ونادي ريفر بليت إلى اتفاق نهائي خلال الساعات القليلة الماضية، يقضي بانتقال ماستانتونو إلى صفوف الفريق الإسباني، على أن يتم ذلك بعد انتهاء مشاركة اللاعب في كأس العالم للأندية، التي سيخوضها مع فريقه الحالي.

ويُعد ماستانتونو واحدًا من أبرز المواهب في الكرة الأرجنتينية، حيث جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بأدائه المميز، لكن ريال مدريد تحرك مبكرًا لحسم الصفقة وضمان ضم اللاعب قبل اشتعال المنافسة.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن صفقة ماستانتونو ستكلف خزينة ريال مدريد 45 مليون يورو، تُدفع على ثلاث أو أربع دفعات.