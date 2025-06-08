ريال مدريد يحدد موعد تقديم هويسين وأرنولد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الصحفي خواكين ماروتو أن نادي ريال مدريد قرر تقديم صفقاته الجديدة خلال الأسبوع الحالي، حيث سيتم تقديم المدافع الشاب ديان هويسين يوم الثلاثاء، فيما سيُقدَّم النجم الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد يوم الأربعاء.

ويُنتظر أن يشهد يوم غدٍ الإثنين انطلاقة قوية للفريق مع العودة الرسمية للتدريبات، في ظل تحضيرات مكثفة لمونديال الأندية، بالإضافة إلى عمل متواصل داخل أروقة النادي لحسم المزيد من الصفقات.

وكان ريال مدريد قد أعلن تعاقده مع ألكسندر أرنولد قادمًا من ليفربول بعقد يمتد حتى صيف 2031.

بينما ضم المدافع ديان هويسين من بورنموث حتى عام 2030، في إطار سعي النادي لتعزيز صفوفه بعناصر شابة وذات جودة عالية.