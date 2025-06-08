تيباس يعلق على إمكانية تأجيل مباريات ريال مدريد وأتلتيكو بسبب مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، أنه لا توجد حتى الآن نية لاستبعاد ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد من الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني، رغم مشاركتهما المحتملة في كأس العالم للأندية.

قال: “لن نُخضع بطولتنا لما تفرضه بطولة لا تحظى بدعم من الأندية أو الدوريات الأوروبية، فالتأثير على جدول المباريات يضر بمصداقية المنافسة”.

عن إمكانية تأجيل مباريات برشلونة بسبب تجديد ملعبه، أشار تيباس إلى أن تأخير انطلاقة بعض الأندية أمر معتاد عند تنفيذ أعمال إنشائية، لكنه شدد على أهمية انطلاق جميع الفرق معاً في الجولة الأولى، كونها تحمل طابعًا رمزيًا في بداية الموسم.

وتعليقًا على حفظ الشكوى الأخيرة من قبل المحكمة الإدارية للرياضة (TAD)، اعتبر تيباس أن بعض تحركات المجلس الأعلى للرياضة ذات طابع استراتيجي يهدف إلى الإضرار بسمعته، قائلاً: “هذه الاستراتيجية مدفوعة من ريال مدريد، وتضر بسمعتي”.

أما عن أداء اللاعبين، فقد رأى أن فينيسيوس جونيور قدم موسماً مميزاً يستحق أن يجعله ضمن المرشحين للكرة الذهبية، رغم أنه لم يصل لمستوى العام الماضي.

كما أشاد بلامين يامال، معتبراً أنه يُعيد إلى الأذهان مسيرة ميسي، وأن لاعبي الأكاديمية قادرون على الوصول للعالمية.