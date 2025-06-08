مدرب مخضرم مرشّح لخلافة سباليتي في قيادة إيطاليا

عدن - ياسمين عبد العظيم - برز اسم مرشّح لخلافة لوتشيانو سباليتي، بعد إقصائه من تدريب منتخب إيطاليا.

سباليتي أعلن الأحد أن مسؤولي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أبلغوه بعزله من منصبه، بعد مواجهة مولدوفا الاثنين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

جاء ذلك بعدما مُنيت إيطاليا بهزيمة ثقيلة في مباراتها الأولى بالتصفيات، أمام مضيفتها النرويج 3-0 الجمعة.

وأثارت هذه الخسارة مخاوف من غياب إيطاليا عن كأس العالم 2026، بعد غيابها عن النهائيين الأخيرين عامي 2018 و2022، لا سيّما بعد خروجها من ثمن نهائي بطولة أوروبا “يورو 2024”.

وقال سباليتي خلال مؤتمر صحافي: “لم تكن لديّ أي نية للتخلّي عن منصبي. كنت أفضّل البقاء والقتال، خصوصاً حين لا تسير الأمور كما يرام… اعتبرت دوماً هذه المهمة خدمة لوطني، وأريد أن أساهم في مستقبل المنتخب”.

سباليتي قاد المنتخب في سبتمبر 2023، خلفاً لروبرتو مانشيني، بعدما حقق لقب الدوري الإيطالي مع نابولي.

كلاوديو رانييري وستيفانو بيولي

صحيفة La Gazzetta dello Sport أوردت أن كلاوديو رانييري هو المرشّح الأول لخلافة سباليتي.

وأضافت أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يعتزم إسناد المهمة إلى رانييري (73 عاماً)، بعد تفضيله على ستيفانو بيولي مدرب النصر السعودي.

رانييري تنحّى أخيراً عن تدريب روما، لمصلحة جيان بييرو غاسبريني بعد رحيله عن أتالانتا، وانضمّ إلى الجهاز الإداري بنادي العاصمة.