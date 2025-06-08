فيديو : بعد عامين من الأعمال … ما الذي تغير في الكامب نو ؟!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة : في تقرير مصور لصحيفة ماركا الاسبانية عرضت فيه هذا الفيديو وتلك المشاهد الأولى من الكامب نو وطرحت السؤال المهم … ما الذي تغير في الكامب نو بعد عامين …؟!

لكي نبسط الفكرة كان سؤال الماركا مهم جدًا، هل من المجدي دفع مليار ونصف لتجديد الملعب في حين أن الإيرادات لن ترتفع كثيرًا …؟! لأن الزيادة في الإيرادات ستذهب لسداد الديون لعشرين عامًا قادمة …!

هذا الانتقاد قد يزعج جمهور برشلونة ولكن هو انتقاد وسؤال عقلاني …هل من المنطق أن تقرر الإدارة هذا التجديد و في هذا التوقيت المالي الصعب …؟! لو كان هناك زيادة في الإيرادات بنسبه ٥٠٪؜ سيكون التجديد والعمل منطقي ولكن بنفس الإيرادات هنا من الممكن أن يكون العمل برمته فيه الكثير من المصالح الخاصه للرئيس أو لبعض المنتفعين.

الأيام ستكشف كل شي..