من التجديد مع الريال إلى الرحيل… قرار ألونسو الصعب بحق هذا اللاعب!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- اتخذ تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد الجديد، قرارًا حاسمًا بشأن مستقبل الظهير الشاب لورين أجوادو، الذي كان قد جدد عقده مع النادي حتى عام 2026.

ورغم أن المدرب السابق كارلو أنشيلوتي منحه بعض الفرص القليلة، إلا أن الزحمة في مركز الظهير الأيمن واعتماد النادي على أسماء مثل كارفاخال وألكسندر-أرنولد، بالإضافة إلى الموهبة الصاعدة خيسوس فورتيا، قلصت من فرص لورين في التواجد مع الفريق الأول.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي رفض في الموسم الماضي عدة عروض من أندية في الدرجة الأولى، بات قريبًا من الرحيل هذا الصيف، مع إمكانية بيعه مقابل 3 إلى 6 ملايين يورو، مع احتفاظ ريال مدريد بنسبة 50% من أي بيع مستقبلي.

قرار ألونسو يعني أن أجوادو لن يبقى في الفريق الرديف، بل سيتجه على الأرجح لنادٍ يمنحه دقائق في أعلى المستويات، تحقيقًا لحلمه باللعب في دوري الأضواء.