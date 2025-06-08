لويس دي لا فوينتي على أعتاب التاريخ في نهائي دوري الأمم الأوروبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يقترب لويس دي لا فوينتي من كتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الإسبانية، إذ قد يصبح أول مدرب في إسبانيا يحقق ثلاثة ألقاب متتالية بعد تتويجه بدوري الأمم الأوروبية الماضية وبطولة أمم أوروبا.

لويس دي لا فوينتي يستعد الليلة لخوض مباراة النهائي أمام البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية، حيث يطمح لتحقيق اللقب الثالث على التوالي، ليحفر اسمه في سجلات التاريخ.

وكان المدرب السابق فيسنتي ديل بوسكي قريبًا من تحقيق هذا الإنجاز بعد فوزه بكأس العالم 2010 وبطولة أوروبا 2012، لكنه فشل في الوصول إلى لقب ثالث بعد خسارة إسبانيا أمام البرازيل في ملعب ماراكانا الشهير.

اليوم، يملك دي لا فوينتي فرصة ذهبية لتجاوز هذا الرقم القياسي وإضافة إنجاز جديد لرياضة إسبانيا، وسط ترقب جماهيري واسع.