تجديدات برشلونة ترفع كتلة الرواتب وتُعقّد صفقات الصيف

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهد نادي برشلونة زيادة في كتلة الرواتب خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد تجديد عقود لامين يامال ورافينيا، بالإضافة إلى التعاقد مع المدرب هانز فليك وطاقمه الفني.

هذه الخطوات، على الرغم من أهميتها الفنية، فرضت عبئًا إضافيًا على ميزانية النادي.

على الرغم من ذلك، لا يزال برشلونة قادرًا على التعاقد مع الحارس خوان غارسيا، إلا أن ذلك مرهون ببيع بعض اللاعبين لتخفيف الضغط المالي.

في حال لم تتم عمليات البيع، فقد يجد النادي نفسه مجددًا في أزمة تتعلق بتسجيل اللاعبين الجدد ضمن قائمة الفريق.