قرار مفاجئ من مانشستر يونايتد قد يقرب راشفورد من برشلونة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – شهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة في ملف ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، قد تفتح الباب أمام انتقال محتمل للنجم الإنجليزي إلى نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وفقًا لتقرير صحيفة سبورت الكتالونية، أصبح مانشستر يونايتد مستعدًا لدراسة خيارات أكثر مرونة بشأن مستقبل راشفورد، حيث لم يعد يصر على بيع اللاعب مقابل 40 مليون يورو فقط، بل بدأ يفكر في إمكانية إعارته، مما قد يسهل على برشلونة التعاقد معه.

وكان برشلونة قريبًا من التعاقد مع اللاعب في يناير الماضي، لكن أولويات النادي في تجديد عقود بعض اللاعبين وقيود سقف الرواتب أوقفت الصفقة.

حاليًا، أحد العوائق الرئيسية التي تواجه راشفورد هي راتبه المرتفع، حيث رفضت أندية عديدة تحمل هذا العبء المالي خلال فترة الانتقالات.

لكن التطورات الأخيرة تشير إلى استعداد اللاعب لتخفيض راتبه مقابل فرصة اللعب في برشلونة، وهو موقف يقدره النادي الكتالوني كثيرًا.

على الرغم من ذلك، لا يزال ديكو، المدير الرياضي الجديد لبرشلونة، يرشح لويس دياز لاعب ليفربول كخيار أول لتعزيز هجوم الفريق، مع دعم مدرب برشلونة الحالي، هانز فليك، لهذا الرأي.

ومع ذلك، لا يُستبعد خيار راشفورد في حال تعذر التعاقد مع دياز، خاصة في ظل رغبة اللاعب في تخفيض راتبه، ولأن الإعارة تُسهم في تسهيل الصفقة على النادي.

من المتوقع أن ينتظر راشفورد عرض برشلونة، في ظل متابعة البارسا لملف لويس دياز، وإذا فشل النادي في التوصل لاتفاق مع الأخير، فإن فرص النجم الإنجليزي ستزداد بشكل كبير.