مبابي يكشف حقيقة وجود خلافات داخل منتخب فرنسا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – نفي كيليان مبابي، قائد المنتخب الفرنسي، وجود أي توتر أو خلافات داخل غرفة ملابس “الديوك” في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الأجواء داخل الفريق إيجابية ومتماسكة أكثر من أي وقت مضى.

وقال مبابي في تصريحاته:

“لم أشعر بمثل هذا الجو من قبل، فنحن جميعًا في نفس العمر تقريبًا. في السابق، كان هناك دائمًا لاعبون مخضرمون، وصغار جدًا، وآخرون في منتصف العمر”.

“الآن، ينضم إلينا لاعبون شباب، لكننا جميعًا في نفس العمر تقريبًا. نفهم بعضنا البعض بسهولة أكبر، ونعرف بعضنا البعض جيدًا.”

“من الجميل أن ننسجم خارج الملعب، وهذا أمر رائع، لكن داخل الميدان علينا أن نثبت جدارتنا ونبني سمعتنا.”