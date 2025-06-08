مكافآت بطل دوري الأمم الأوروبية: تعرف على التفاصيل المالية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: يُعد دوري الأمم الأوروبية بطولة حديثة نسبيًا لكنها توفر جوائز مالية مغرية للمنتخبات المشاركة، خاصة للفرق التي تصل إلى المراحل النهائية.

هذا العام، تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين إسبانيا والبرتغال في نهائي البطولة، حيث يتنافس المنتخبان على اللقب وجائزة مالية ضخمة.

منذ دور المجموعات، يحصل كل منتخب على مبلغ مالي بحسب الدوري الذي ينتمي إليه:

•1.500.000 يورو لمنتخبات الدوري A

•1.000.000 يورو لمنتخبات الدوري B

•750.000 يورو لمنتخبات الدوري C

•500.000 يورو لمنتخبات الدوري D

كما يحصل متصدر كل مجموعة على مكافأة إضافية تتراوح بين 250.000 و750.000 يورو، حسب المستوى.

لكن القيمة الحقيقية للبطولة تكمن في مرحلة “النهائيات الرباعية” (Final Four)، حيث تُمنح جوائز مالية كبيرة لأصحاب المراكز الأربعة الأولى:

•البطل: 10.500.000 يورو

•الوصيف: 9.000.000 يورو

•الثالث: 8.000.000 يورو

•الرابع: 7.000.000 يورو

وبهذا، يمكن للمنتخب البطل أن يجمع ما مجموعه 12.750.000 يورو، تشمل مكافأة المشاركة، تصدر مجموعته، والجائزة الكبرى للتتويج.