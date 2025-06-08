شكرا لاهتمامكم بخبر ريال مدريد يتصدر التقييمات المالية لأندية إسبانيا في 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: حقق ريال مدريد إنجازًا اقتصاديًا تاريخيًا بتصدره قائمة الأندية الإسبانية الأعلى قيمة في تقرير “LaLiga Stock Market 2025″، حيث بلغت قيمته 6.170,1 مليون يورو، ليصبح أول نادٍ إسباني يتجاوز حاجز الـ6 مليارات.

ويأتي خلفه برشلونة بقيمة 5.561,9 مليون يورو، متأثرًا بابتعاده عن ملعبه الرئيسي للسنة الثانية على التوالي.

يمثل الناديان نسبة 64% من إجمالي القيمة السوقية لأندية دوري المحترفين، مما يعكس اتساع الفجوة بينهما وبين بقية الأندية.

مع إضافة أتلتيكو مدريد، الذي ارتفعت قيمته بنسبة 23% ليصل إلى 2.107,6 مليون يورو، ترتفع حصة “الثلاثي الكبير” إلى 75% من إجمالي السوق.

أكدت دراسة شركة “Intelligence 2P”، التي تعتمد على مؤشرات متعددة، على النمو الاقتصادي المستمر لكرة القدم الإسبانية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لأندية لاليغا 18.458,7 مليون يورو، بزيادة 6,1% مقارنة بالعام الماضي.

ويُعزى هذا النمو إلى زيادة العوائد التجارية وتوسّع مشاريع التحديث، خصوصًا بفضل “خطة إنبوسو”.

أندية تتقدم وأخرى تتراجع

شهدت أندية مثل أتلتيك بيلباو (481 مليون) وريال بيتيس (472 مليون) تقدمًا واضحًا، بينما تراجع إشبيلية إلى المركز الثامن بقيمة 422 مليون فقط، متأثرًا بتراجع نتائجه.

في المقابل، ارتفعت قيمة ريال سوسيداد (463 مليون) وفالنسيا (444 مليون) بفضل أدائهما الأوروبي وتحديث الملاعب.

أما جيرونا فكان نجم الوسط، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 29% ليصل إلى 143 مليون يورو، بعد تأهله التاريخي إلى دوري أبطال أوروبا.

كما حققت أندية أوساسونا، سيلتا، ألافيس، مايوركا وإسبانيول نموًا جيدًا تراوح بين 10% و20%.

وباستثناء الثلاثي الكبير، بلغ متوسط قيمة أندية الدرجة الأولى 232,9 مليون يورو، بزيادة 3% عن العام الماضي، فيما استقرت أندية مثل خيتافي، رايو فايكانو، ولاس بالماس عند قيم أقل.

تطور في الدرجة الثانية أيضًا

سجلت أندية دوري “لا ليغا هايبرموشن” تحسنًا في قيمها السوقية، مع استقرار المتوسط عند 30 مليون يورو، مدعومًا بإدارة مالية حذرة ومساعدات الهبوط.

وتجاوزت أندية غرناطة، ليفانتي، وإلتشي حاجز 50 مليون يورو، بينما ارتفعت قيمة أندية راسينغ، ألباسيتي، وكاستيون التي يتمتع بدعم جماهيري قوي.

والأندية الصاعدة من الدرجة الثالثة فتُقدّر غالبًا بنحو 10 ملايين يورو، ما يعكس التحديات التي تواجه المشاريع الجديدة في عالم الاحتراف.