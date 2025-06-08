قرار هام من لابورتا قبل مباراة إسبانيا والبرتغال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وصل منذ قليل خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، إلى فندق منتخب إسبانيا في ميونيخ، قبل المباراة الهامة بين “لا روخا” والبرتغال اليوم الأحد، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وفقًا للصحفي ألفريدو مارتينيز، فإن قرار لابورتا بالسفر إلى ميونيخ جاء من أجل دعم لاعبي البارسا المتواجدين ضمن صفوف منتخب إسبانيا، وعلى رأسهم بيدري ولامين يامال.

ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر.