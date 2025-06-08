الخليفي: انتصرنا على الإنجليز بعد تلقيبنا بـ”المزارعين”.. ولاعب واحد يستحق الكرة الذهبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان عن تتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه كما كشف عمن يستحق الكرة الذهبية هذا العام.

وحقق باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعدما فاز على إنتر ميلان بخماسية نظيفة كأكثر فريق تسجيلًا للأهداف في نهائي «ذات الأذنين» عبر التاريخ.

وقال الخليفي في تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية: “أخبرني لويس إنريكي قبل مباراة أرسنال أننا سنفوز بدوري أبطال أوروبا، كنت في غاية السعادة مع كل هدف في النهائي، لم أصدق الفوز 5-0 على إنتر ميلان، أصبح هذا النادي مصدر فخر لقطر وفرنسا عالميًا”.



وأكمل: “لويس إنريكي هو أفضل مدرب في تطوير اللاعبين، اهتمامه الصادق باللاعبين هو أحد أهم أسباب نجاحنا”.



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وأضاف: “لم يتوقع أحد فوزنا باللقب، تعاملنا مع دوري أبطال أوروبا خطوة بخطوة، منحتنا مباراة أنفيلد الكثير من الثقة، ساهم وجود نجوم الفريق على مر السنين بشكل كبير في شعبية باريس سان جيرمان العالمية”.

وأردف: “لدينا الآن أكاديميات في جميع أنحاء العالم، اخترنا لويس إنريكي لأننا نؤمن بكرة القدم الهجومية واللعب بمتعة، في غضون 3 ساعات فقط بعد المباراة النهائية، حققنا مبيعات للقمصان بقيمة 5 ملايين”.

وعن سهولة الدوري الفرنسي، قال: “من الأسهل تسجيل الأهداف في الدوري الإسباني عن الدوري الفرنسي، ظهر لويس إنريكي بشكل عظيم ومثّل الدوري الفرنسي خير تمثيل، ودافع عنه ضد جماهير الدوري الإنجليزي الممتاز التي أطلقت عليه اسم دوري المزارعين”.

واستطرد: “انتهى بنا الأمر بالفوز على أرسنال ومانشستر سيتي وليفربول وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم”.

وعن عثمان ديمبلي واستحقاقه الكرة الذهبية: “عثمان ديمبيلي يستحق الكرة الذهبية، ليس فقط لقدراته الفنية، بل أيضًا لشخصيته، إنه ملتزم تمامًا داخل الملعب وخارجه، ويحافظ على صلاته”.

