قرار ريال مدريد النهائي بشأن تجديد عقد تيبو كورتوا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يستعد نادي ريال مدريد لحسم مستقبل حارسه البلجيكي تيبو كورتوا، من خلال تقديم عقد جديد له خلال الشهر المقبل، بحسب ما أفاد الصحفي الموثوق فابريزو رومانو.

وذكر رومانو أن ريال مدريد يخطط لتقديم العرض الجديد ابتداءً من 1 يوليو المقبل، أي قبل عام كامل من نهاية عقد كورتوا الحالي، الذي يمتد حتى صيف 2026، وذلك في خطوة تعكس ثقة النادي الكبيرة بالحارس وسعادته بأدائه والتزامه.

من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين خلال الصيف الحالي، في ظل رغبة كورتوا بالاستمرار في العاصمة مدريد، وسعي إدارة النادي لضمان استمراره كأحد أعمدة الفريق في السنوات المقبلة.

يُذكر أن كورتوا شارك في 282 مباراة مع ريال مدريد، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 111 لقاء، وتلقى 274 هدفًا.