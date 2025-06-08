مبابي مُصرًا على اختياره .. سأدعم ديمبيلي دائمًا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – عبّر كيليان مبابي عن دعمه المطلق لعثمان ديمبيلي، مؤكدًا أن الروابط بينهما أعمق من أي منافسة، وأنه لا يتردد في اختياره للفوز بالكرة الذهبية عندما يُطرح اسمه إلى جانب لامين يامال.

وقال مبابي” أعتقد أن المنافسة على الكرة الذهبية ستستمر حتى سبتمبر المقبل، سأظل دائمًا خلف أخي عثمان ، لا يوجد أي جدل في ذلك، نحن ندعم بعضنا البعض منذ سنوات طويلة، ولن يتغير هذا أبدًا، بالنسبة للكرة الذهبية، بين يامال وعثمان؟ أختار ديمبيلي بسهولة، قلتها من قبل وسأكررها من جديد إذا تطلب الأمر.”