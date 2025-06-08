مع اقتراب ضم أوسيمين.. الهلال يخطط للتوقيع مع لاعب مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت تقارير صحفية إخبارية رغبة نادي الهلال السعودي في التعاقد مع أحد لاعبي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى مدرب الهلال الجديد، سيموني إنزاجي، إلى إجراء تعزيزات في صفوف فريقه استعدادًا للموسم المقبل، من أجل المنافسة على لقبي دوري أبطال آسيا ودوري روشن السعودي.

يذكر أن الهلال سيشارك في منافسات كأس العالم للأندية 2025، بالمجموعة الثامنة بجانب كل من ريال مدريد، باتشوكا بالإضافة إلى سالزبورج.



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وذكر موقع “فوت ميركاتو” أن نادي الهلال السعودي يخطط للتعاقد مع لاعب مانشستر سيتي ومنتخب البرتغال، بيرناردو سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابعت أن الزعيم قرر تنشيط سوق الانتقالات بتعيين إنزاجي مدرباً للفريق، مع اقترابه من التعاقد مع فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، بالإضافة إلى التوقيع مع صفقات من العيار الثقيل هذا الصيف.

وتلقى اللاعب البرتغالي عرضاً من الهلال دون الكشف عن قيمته المادية، وقد يغادر سيلفا مانشستر سيتي هذا الصيف رغبةً في دخول النادي الإنجليزي مرحلة الإحلال وتجديد عناصر الفريق وذلك عقب خسارة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح ليفربول.

ويمتلك بيرناردو سيلفا عقداً مع مانشستر سيتي يمتد حتى العام المقبل، صيف 2026، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب حوالي 30 مليون جنية إسترليني.

وشارك سيلفا العام الماضي مع مانشستر سيتي في 49 مباراة بجميع المسابقات، وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 4 أهداف فقط.



