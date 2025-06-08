اتفرج بالصورة ما يؤكد أن يامال يملك نفس وزن ميسي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – توضح الصورة المرفقة ان اللاعب الاسباني لامين يامال و الارجنتيني ليونيل ميسي لهما نفس الوزن و التأثير مع الفريق و هو ما يكشفه تعامل المنافس معهما .

ميسي يظهر في مباراة الارجنتين ضد هولندا في الدور الربع النهائي لمونديال 2022 و هي واحدة من اقوى و اصعب مبارياته يظهر مراقبا من قبل ثلاثة لاعبين بينهم العملاق فان دايك يحاولون محاصرته و استخلاص الكرة منه دون جدوى .

بينما يظهر يامال في مباراة اسبانيا ضد فرنسا الخميس المنصرم مراقبا و متابعا من قبل ثلاثة لاعبين بينهم ادريان رابيو يقاتلون من اجل محاصرته و تفادي مروره دون جدوى حيث سجل ثنائية مساهما في فوز لاروخا بخمسة اهداف لأربعة .