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اتفرج بالصورة ما يؤكد أن يامال يملك نفس وزن ميسي

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – توضح الصورة المرفقة ان اللاعب الاسباني لامين يامال و الارجنتيني ليونيل ميسي لهما نفس الوزن و التأثير مع الفريق و هو ما يكشفه تعامل المنافس معهما .

ميسي يظهر في مباراة الارجنتين ضد هولندا في الدور الربع النهائي لمونديال 2022 و هي واحدة من اقوى و اصعب مبارياته يظهر مراقبا من قبل ثلاثة لاعبين بينهم العملاق فان دايك يحاولون محاصرته و استخلاص الكرة منه دون جدوى .

بينما يظهر يامال في مباراة اسبانيا ضد فرنسا الخميس المنصرم مراقبا و متابعا من قبل ثلاثة لاعبين بينهم ادريان رابيو يقاتلون من اجل محاصرته و تفادي مروره دون جدوى حيث سجل ثنائية مساهما في فوز لاروخا بخمسة اهداف لأربعة .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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