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شكرا لاهتمامكم بخبر الأندية الكبيرة في الدوري الإيطالي تغير مدربيها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – اقدمت اندية الدوري الايطالي الكبيرة على تغيير مدربيها سواء مرغمة او بإرادتها تحسبا لخوض غمار الموسم الرياضي الجديد 2025-2026.
وحده نابولي بطل الدوري خرج عن النص عكس عام 2023 حيث احتفظ بمدربه انطونيو كونتي ليقوده خلال حملة الدفاع عن تاجه .
التغييرات مست الاندية الخمسة التالية :
1- انتر ميلان يتعاقد مع الروماني كريستيان تشيفو ليحل محل سيمون انزاغي، ويتبقى الاعلان الرسمي.
2- روما يتعاقد مع الايطالي جيانبيرو غاسبيريني ليحل محل كلاوديو رانييري.
3- لاتسيو يتعاقد مع ماوريسيو ساري ليحل محل ماركو باروني .
4- أي سي ميلان يتعاقد مع الايطالي ماسيميليانو اليغري ليحل محل البرتغالي سيرجيو كونسيساو.
5- اتلانتا يتعاقد مع الكرواتي ايفان يوريتش ليحل محل جيانبيرو غاسبيريني .