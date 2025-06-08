الأندية الكبيرة في الدوري الإيطالي تغير مدربيها

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – اقدمت اندية الدوري الايطالي الكبيرة على تغيير مدربيها سواء مرغمة او بإرادتها تحسبا لخوض غمار الموسم الرياضي الجديد 2025-2026.

وحده نابولي بطل الدوري خرج عن النص عكس عام 2023 حيث احتفظ بمدربه انطونيو كونتي ليقوده خلال حملة الدفاع عن تاجه .

التغييرات مست الاندية الخمسة التالية :

1- انتر ميلان يتعاقد مع الروماني كريستيان تشيفو ليحل محل سيمون انزاغي، ويتبقى الاعلان الرسمي.

2- روما يتعاقد مع الايطالي جيانبيرو غاسبيريني ليحل محل كلاوديو رانييري.

3- لاتسيو يتعاقد مع ماوريسيو ساري ليحل محل ماركو باروني .

4- أي سي ميلان يتعاقد مع الايطالي ماسيميليانو اليغري ليحل محل البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

5- اتلانتا يتعاقد مع الكرواتي ايفان يوريتش ليحل محل جيانبيرو غاسبيريني .