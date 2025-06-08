الهلال يستهدف ضم برناردو سيلفا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – اتخذ نادي الهلال خطوات جادة لتعزيز صفوفه في سوق الانتقالات، لتعويض الخسائر الكبيرة التي تعرض لها خلال الموسم الكروي الماضي.

أولى هذه الخطوات بدأت بتعيين المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، الذي يسعى لإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات من خلال استقطاب نجوم جدد، خاصة في خط الهجوم.

وفقًا للصحفي سانتي أونا فإن فيكتور أوسيمين، المهاجم النيجيري، الخيار الأبرز لتدعيم مركز قلب الهجوم، حيث يسعى الهلال لضمه بشكل عاجل.

لكن أوسيمين ليس اللاعب الوحيد الذي يضعه الهلال في دائرة اهتمامه، إذ أشار المصدر ذاته إلى أن النادي قدّم عرضًا لضم برناردو سيلفا، لاعب الوسط البرتغالي من مانشستر سيتي.

سيلفا، الذي كان محط أنظار الدوري السعودي لفترة طويلة، قد يجد نفسه في موقف مغري للانتقال، خاصة مع رغبة مانشستر سيتي في تجديد صفوفه.

يبقى أن نرى ما إذا كان الهلال سيتمكن من إقناع سيلفا بالانضمام إلى صفوفه، مما قد يعزز من قوة الفريق في المنافسات القادمة.