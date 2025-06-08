شكرا لاهتمامكم بخبر زيزو: الانضمام إلى الأهلي لا يحتاج أي تردد.. وأتذكر دائمًا هدف أبو تريكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - عبّر أحمد سيد زيزو عن سعادته البالغة بالانضمام إلى صفوف الأهلي، مؤكدًا أن اختياره جاء بدافع بناء تاريخ جديد وشعبية مختلفة، رغم تلقيه عروضًا مالية ضخمة من أندية أخرى.

وقال زيزو خلال ظهوره في فيديو عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي: “شعوري بعد الانضمام للأهلي أنني سعيد بالتأكيد ومتحمس جدًا، وإن شاء الله تكون بداية جيدة، أول مرة ارتديت فيها القميص الأحمر كان شعورًا كبيرًا، سعيد ومتحمس للعب أول مباراة بهذا القميص”.

وتابع: “سر لقب زيزو؟ أخذته من والدي، الذي لُقّب به على اسم الكابتن عبد العزيز عبد الشافي نجم الأهلي السابق، وأخذته منه بعدها”.



وأضاف: “مفاوضات الأهلي كانت مع والدي ونادر شوقي”، وبسؤاله عن الضغوط بعد الانضمام للقلعة الحمراء، أجاب: “أركز في عملي ولا تهمني الأمور الأخرى، لم أرها ضغوطًا بقدر ما هي حماس كبير”.



وواصل: “كان لدي عروض مالية كبيرة جدًا من الخليج، لكن مثلما قلت قبل ذلك وسأقولها مرة أخرى الآن، فكرة إنك تبني شعبية جديدة وتاريخًا جديدًا وبطولات كثيرة مختلفة سواء داخل أو خارج إفريقيا، بالنسبة لي الأهلي كان أفضل اختيار”.

وأشار: “والدي يتمنى لابنه كل شيء جيد، ويتمنى أن يراه أحسن شخص في الدنيا، ودائمًا يسعى أن يجعلني في المكان الأفضل، جماهير الأهلي تُحبني قبل أن أنضم للفريق، وبالنسبة لي هذا أمر يُسعدني جدًا، ورد الفعل جعلني متحمسًا جدًا”.

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واستدرك أحمد سيد زيزو: “كل لاعبي الأهلي قدموا لي التهنئة، جميعهم أصدقائي حتى قبل أن أنضم للفريق، لا يوجد لاعب بالتحديد قريب مني، لكن جميعهم قريبون”.

واستمر: “ارتدائي قميص الأهلي شيء كبير، وأي أحد يريد أن ينجح ويبني تاريخًا، الأهلي جاء لي كخيار من ضمن الخيارات، فكان لا بد أن أختاره، طبعًا هذه أول مرة أتواجد في كأس العالم للأندية، شعور مختلف وجميل ومتحمس له، وإن شاء الله نقدم بطولة كبيرة ونُسعد الجماهير”.

واستطرد: “لا يفرق معي من سنواجه، بقدر ما يفرق معي أنها ستكون المباراة الأولى لي مع الأهلي، دائمًا كنت أسعى للتواجد في بطولات كبيرة مثل هذه، والأهلي منحني الفرصة لأحقق ذلك”.

وأشار: “بالتأكيد لاعبو الأهلي مستعدون بشكل جيد للبطولة، مع المدير الفني الجديد الذي يكتشف اللاعبين، كل ما أستطيع أن أقوله إننا جميعًا سنسعى لتحقيق بطولة كبيرة تليق بالنادي الأهلي، وما تنتظره الجماهير بعد الصفقات، بالإضافة إلى اللاعبين الذين لديهم الخبرات في هذه البطولة، إن شاء الله نحقق شيئًا جيدًا”.

وشدد: “المجموعة قوية بالتأكيد، سنركز في كل مباراة على حدة، شيء جيد وصحي أن يكون لديك أكثر من لاعب في نفس المركز، تستطيع أن تحقق من خلال ذلك بطولات كبيرة، كل اللاعبين يمتلكون قدرات كبيرة، وهذا سيساعدهم على الظهور بشكل جيد، سنحاول الفوز بكل البطولات”.

وأردف: “كأس العالم بطولة كبيرة جدًا، وكنت أسعى للتواجد فيها، والأهلي منحني فرصة التواجد ببطولة عالمية، متحمس جدًا ورد فعل الجماهير جعلني سعيدًا، ولا أستطيع الانتظار حتى موعد المباراة الأولى، سيفرق معي كثيرًا لعب بطولة مثل هذه، استعديت بشكل جيد، وإن شاء الله أنا والفريق والمدرب الجديد نقدر نعمل شيئًا يليق بالنادي”.

وتابع: “أكثر شيء أتذكره للأهلي في كأس العالم، كان هدف الكابتن محمد أبو تريكة في كلوب أمريكا”.

واختتم: “رسالتي لجماهير الأهلي، أنني سعيد وشرف لي التواجد في الأهلي، وإن شاء الله نقدر نقدم لكم شيئًا يُسعدكم ونكون على قدر تطلعاتكم”.

