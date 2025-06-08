النصر يحرم لاعب الهلال من المشاركة في المونديال!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تتجه الأنظار نحو الصراع القائم بين نادي النصر ونظيره الهلال بشأن اللاعب علي لاجامي، الذي يسعى الزعيم لشراء المدة المتبقية من عقده.

وفقًا لتقارير صحيفة “عكاظ”، ينتهي عقد لاجامي في 9 سبتمبر المقبل، أي قبل يوم واحد من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

ويتمسك نادي النصر بمطالبة مالية كبيرة مقابل بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب، مما قد يجبر الهلال على الانتظار حتى انتهاء العقد.

في الوقت نفسه، يأمل لاجامي في أن يتمكن الهلال من شراء المدة المتبقية من عقده، وذلك من أجل الانضمام إلى الفريق والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

الهلال يتواجد في مجموعة قوية تضم ريال مدريد وريد بول سالزبورغ وباتشوكا المكسيكي، مما يزيد من أهمية تعزيز صفوفه بلاعبين مميزين مثل لاجامي.