شرط برشلونة لبيع مارتن! – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفادت صحيفة سبورت الكتالونية أن نادي برشلونة مستعد لبيع لاعبه جيرارد مارتن في حال وصول عرض لا يقل عن 12 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويرى النادي أن اللاعب يمتلك العديد من الخيارات بعد موسمه المميز مع الفريق الأول، ويأمل في تحقيق استفادة مالية دون استبعاد خيار إعادة الشراء أو تضمين بند الحصول على نسبة من البيع المستقبلي للإسباني.

جيرارد شارك في 42 مباراة الموسم الماضي، سجل هدفًا وصنع 6 أهداف.